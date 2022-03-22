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Старт "Искандеров" из Беларуси и налет авиации РФ. Козицкий назвал причины сирен во Львовской области

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Львовская область, Вторник 22 марта 2022 15:09
Старт "Искандеров" из Беларуси и налет авиации РФ. Козицкий назвал причины сирен во Львовской области Фото: Максим Козицкий (facebook.com/maks.kozytskyy)
Автор: Антон Федорцив

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отчитался о ситуации в регионе за последние сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

Козицкий напомнил, что во Львовской области 4 раза извещали о воздушной тревоге. По его словам, такое количество извещений наибольшее с начала войны.

"Дважды сообщали об опасности из-за старта ракет "Искандер" с территории Республики Беларусь, однажды предупреждали о налете стратегической авиации России из акватории Черного моря. Также сирены извещали об угрозе ракетной атаки. Спасибо Вооруженным силам, которые берегут нас на всех фронтах и ​​призываю жителей Львовщины быть очень внимательными к сигналам тревоги", – заявил глава ОВА.

Он также напомнил, что тревога – однозначный сигнал опасности. В это время стоит оставить обычные дела и перейти в укрытие или хотя бы найти защищенное место дома.

Напомним, что российские агенты пытаются SMS-рассылкой разжечь вражду на Закарпатье.

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