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У США заявили, що не дадуть іншим країнам компенсувати втрати Росії

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США, Понеділок 14 березня 2022 21:30
У США заявили, що не дадуть іншим країнам компенсувати втрати Росії Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Тетяна Самарук

У США заявили, що не дозволять будь-яким країнам допомагати Росії компенсувати її економічні витрати від ситуації навколо України та введених у зв'язку з цим санкцій Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Неда Прайса.

За його словами, той, хто спробує допомогти Росії, зіткнеться з наслідками. Тому у Держдепартаменті хочуть переконатися, що ніхто не виручить росіян.

"Ми в наших контактах дуже чітко донесли до Пекіна, що не дозволимо будь-яким країнам компенсувати Росії її втрати", - сказав Прайс під час регулярного брифінгу.

Дипломат повідомив, що в ході консультацій, що відбулися в Римі з китайською стороною, делегація США "застерегла Пекін" про наслідки можливої ​​підтримки російської військової операції в Україні для двосторонніх відносин.

Раніше ми повідомляли, що Держдепі США заявили, що Росія навмисно поширює брехню про створення біологічної зброї в Україні.

Також ми писали, що США вводять санкції проти дружини та дітей Дмитра Пєскова.

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