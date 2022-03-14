У США заявили, що не дадуть іншим країнам компенсувати втрати Росії
У США заявили, що не дозволять будь-яким країнам допомагати Росії компенсувати її економічні витрати від ситуації навколо України та введених у зв'язку з цим санкцій Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Неда Прайса.
За його словами, той, хто спробує допомогти Росії, зіткнеться з наслідками. Тому у Держдепартаменті хочуть переконатися, що ніхто не виручить росіян.
"Ми в наших контактах дуже чітко донесли до Пекіна, що не дозволимо будь-яким країнам компенсувати Росії її втрати", - сказав Прайс під час регулярного брифінгу.
Дипломат повідомив, що в ході консультацій, що відбулися в Римі з китайською стороною, делегація США "застерегла Пекін" про наслідки можливої підтримки російської військової операції в Україні для двосторонніх відносин.
Раніше ми повідомляли, що Держдепі США заявили, що Росія навмисно поширює брехню про створення біологічної зброї в Україні.
Також ми писали, що США вводять санкції проти дружини та дітей Дмитра Пєскова.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!