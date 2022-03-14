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В США заявили, что не дадут другим странам компенсировать потери России

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США, Понедельник 14 марта 2022 21:30
В США заявили, что не дадут другим странам компенсировать потери России Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Татьяна Самарук

В США заявили, что не разрешат странам помогать России компенсировать ее экономические издержки от ситуации вокруг Украины и введенных в связи с этим санкций Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

По его словам, тот, кто попытается помочь России, столкнется с последствиями. Поэтому в Госдепартаменте хотят убедиться, что никто не выручит россиян.

"Мы в наших контактах очень четко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России ее потери", - сказал Прайс во время регулярного брифинга.

Дипломат сообщил, что в ходе консультаций, состоявшихся в Риме с китайской стороной, делегация США "предупредила Пекин" о последствиях возможной поддержке российской военной операции в Украине для двусторонних отношений.

Ранее мы сообщали, что Госдепе США заявили, что Россия намеренно распространяет ложь о создании биологического оружия в Украине.

Также мы писали, что США вводят санкции против жены и детей Дмитрия Пескова.

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