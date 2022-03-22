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США посилять санкції проти Росії цього четверга

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Вівторок 22 березня 2022 20:59
США посилять санкції проти Росії цього четверга Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки підготували нові санкції проти Російської Федерації. Вони будуть озвучені вже цього четверга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, санкцій проти Росії будуть озвучені вже під час візиту президента Штатів Джо Байдена до Брюсселя.

"Я не збираюся випереджати оголошення, яке буде поширене спільно з нашими союзниками в четвер, коли президент матиме можливість поговорити з ними в цей час, про ще один пакет санкцій", - заявив Саліван.

Також Саліван відзначив, що ключовий елемент зосереджений не лише на нових санкціях, але і на спільних зусиллях у протидії тому, аби Росія не мала можливості ухилятися, послабити або оминути ці й старі обмеження.

Байден планує зустрітися зі світовими лідерами на позачерговому саміті НАТО вже у цей четвер й на зустрічі G7 та Європейської ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Угорщина тим часом виступає проти ембарго на енергоносії окупанта. Також країна закликає не підтримувати закриття неба над Україною та не вводити миротворчі війська.

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