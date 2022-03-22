США посилять санкції проти Росії цього четверга
Сполучені Штати Америки підготували нові санкції проти Російської Федерації. Вони будуть озвучені вже цього четверга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, санкцій проти Росії будуть озвучені вже під час візиту президента Штатів Джо Байдена до Брюсселя.
"Я не збираюся випереджати оголошення, яке буде поширене спільно з нашими союзниками в четвер, коли президент матиме можливість поговорити з ними в цей час, про ще один пакет санкцій", - заявив Саліван.
Також Саліван відзначив, що ключовий елемент зосереджений не лише на нових санкціях, але і на спільних зусиллях у протидії тому, аби Росія не мала можливості ухилятися, послабити або оминути ці й старі обмеження.
Байден планує зустрітися зі світовими лідерами на позачерговому саміті НАТО вже у цей четвер й на зустрічі G7 та Європейської ради.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Угорщина тим часом виступає проти ембарго на енергоносії окупанта. Також країна закликає не підтримувати закриття неба над Україною та не вводити миротворчі війська.
Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.