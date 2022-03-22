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США ужесточат санкции против России в этот четверг

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Вторник 22 марта 2022 20:59
США ужесточат санкции против России в этот четверг Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки подготовили новые санкции против Российской Федерации. Они будут озвучены уже в этот четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, санкции против России будут озвучены уже во время визита президента Штатов Джо Байдена в Брюссель.

"Я не собираюсь опережать объявление, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда президент будет иметь возможность поговорить с ними в это время, об еще одном пакете санкций", - заявил Саливан.

Также Саливан отметил, что ключевой элемент сосредоточен не только на новых санкциях, но и на совместных усилиях в противодействии тому, чтобы Россия не имела возможности уклоняться, ослабить или обойти эти и старые ограничения.

Байден планирует встретиться с мировыми лидерами на внеочередном саммите НАТО уже в этот четверг, а также на встрече G7 и Европейского совета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Венгрия тем временем выступает против эмбарго на энергоносители оккупанта. Также страна призывает не поддерживать закрытие неба над Украиной и не вводить миротворческие войска.

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