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СБУ викрила агентів Росії на Дніпропетровщині та Луганщині

Фото: Спецпризначенці СБУ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Антон Федорців

Служба безпеки України відзвітувала про нейтралізацію агентів російських спецслужб у двох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СБУ.

Відомство виявило "сплячу" диверсійну групу з трьох місцевих мешканців на Дніпропетровщині. Осередок ФСБ сформували ще в 2015 році, "законсервували" та періодично давали окремі доручення його членам.

Активна робота диверсантів відновилася після початку війни. Вони повинні були спостерігати за об'єктами інфраструктури та влаштувати підпали низки патріотичних об'єднань.

"Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої тероборони і здобути дані про функціонування штабів Нацгвардії та ЗСУ. Попри легенду, СБУ вчасно їх викрила", – йдеться у повідомленні.

Натомість на Луганщині спецпризначенці затримала ворожого агента. Його Росія "закинула" до України за тиждень до війни. Агент щойно вийшов з російського СІЗО та опинився у зоні операції Об'єднаних сил, де мав фотографувати позиції ЗСУ та вести розвідку.

Нагадаємо, що правоохоронці посилять охорону церков на Великодні свята.

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