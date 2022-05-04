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СБУ перехопила нову розмову: окупанти божеволіють, побувавши на війні

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Середа 04 травня 2022 18:16
СБУ перехопила нову розмову: окупанти божеволіють, побувавши на війні Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, де вони заявляють, що налякані своїми великими втратами на війні.

Про е повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій

"У мене з офіцерів немає нікого. Два 300-х офіцери, два 200-х. Просто з 84 осіб залишилося 30, на**й…" - скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у РФ.

Також співрозмовник це не заперечує: "Там, кажуть, люди божеволіють... чув, ні? Божеволіють, які приїжджають, на нуль…".

Окрім того, після одужання поранений військовий і не збирається знову їхати в Україну: "Пацана привезли, ногу відірвало... Двері, на**й, прямо відірвані у машини, він без ноги лежить... воно таких грошей не коштує".

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нову розмову ворога, де він розповідає, що окупанти нищать власну техніку, аби не воювати з ЗСУ.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 70-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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