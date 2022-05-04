СБУ перехопила нову розмову: окупанти божеволіють, побувавши на війні

Повідомляється, що російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій

"У мене з офіцерів немає нікого. Два 300-х офіцери, два 200-х. Просто з 84 осіб залишилося 30, на**й…" - скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у РФ.



Також співрозмовник це не заперечує: "Там, кажуть, люди божеволіють... чув, ні? Божеволіють, які приїжджають, на нуль…".

Окрім того, після одужання поранений військовий і не збирається знову їхати в Україну: "Пацана привезли, ногу відірвало... Двері, на**й, прямо відірвані у машини, він без ноги лежить... воно таких грошей не коштує".