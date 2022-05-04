СБУ перехватила новый разговор: оккупанты сходят с ума, побывав на войне
Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов, где они заявляют, что напуганы своими большими потерями на войне.
О е сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что российские оккупанты сходят с ума, побывав на передовой
"У меня из офицеров нет никого. Два 300-х офицеры, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, на**й..." - жалуется оккупант своему бывшему коллеге, который лечит ранения в РФ.
Также собеседник это не отрицает: "Там, говорят, люди сходят с ума... слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль...".
Кроме того, после выздоровления ранен военный и не собирается снова ехать в Украину: "Пацана привезли, ногу оторвало... Дверь, на**й, прямо оторвана у машины, он без ноги лежит... оно таких денег не стоит".
Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый разговор врага, где он рассказывает, что оккупанты уничтожают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 70-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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