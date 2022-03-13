Садовий розповів, чи є робота для тих, хто переїхав до Львова

За словами Садового, зараз є можливість у вимушених переселенців працювати у Львові.

Він розповів, що сьогодні місто інвентаризує всі потреби на підприємствах. Зокрема, коли люди зголошуються працювати, то фіксуються їхні спеціальності.

Садовий зазначив, що зараз буде наступна хвиля, щоб з'єднувати всіх між собою, а саме підприємства і людей, які потребують роботи.

"Люди з радістю відгукуються, я не бачу якогось небажання. Є частина людей, яка хоче їхати в Польщу чи в інші країни, а є велика частина тих, хто хоче залишитися тут в Україні", - розповів мер.

Також зазначається, що у Львів приїхали люди, які хочуть працювати на землі. Тому влада зв'язує їх із районами, головами ОТГ, щоб вони могли приступати до роботи.