ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Садовий розповів, чи є робота для тих, хто переїхав до Львова

Новость на русском →
Львів, Неділя 13 березня 2022 22:43
Садовий розповів, чи є робота для тих, хто переїхав до Львова Андрій садовий (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук, Владислав Красінський

Місто Львів є одним з найбільших центрів для тимчасово переміщених українців. Міський голова Андрій Садовий розповів, що роботу знайдуть для усіх бажаючих, які переїхали.

Про це мер Андрій Садовий заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Садового, зараз є можливість у вимушених переселенців працювати у Львові.

Він розповів, що сьогодні місто інвентаризує всі потреби на підприємствах. Зокрема, коли люди зголошуються працювати, то фіксуються їхні спеціальності.

Садовий зазначив, що зараз буде наступна хвиля, щоб з'єднувати всіх між собою, а саме підприємства і людей, які потребують роботи.

"Люди з радістю відгукуються, я не бачу якогось небажання. Є частина людей, яка хоче їхати в Польщу чи в інші країни, а є велика частина тих, хто хоче залишитися тут в Україні", - розповів мер.

Також зазначається, що у Львів приїхали люди, які хочуть працювати на землі. Тому влада зв'язує їх із районами, головами ОТГ, щоб вони могли приступати до роботи.

Раніше Андрій Садовий розповів, що у Львові обіцяють опублікувати список "мародерів", які підвищують ціни на продукти.

Також ми писали, що у Львові відновлюють навчання в школах.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Садовий Львів
NEWS
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні