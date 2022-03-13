Садовой рассказал, есть ли работа для тех, кто переехал во Львов
Город Львов является одним из крупнейших центров для временно перемещенных украинцев. Городской голова Андрей Садовой рассказал, что работу найдут для всех желающих, которые переехали.
Об этом мэр Андрей Садовой заявил в интервью РБК-Украина.
По словам Садового, сейчас есть возможность у вынужденных переселенцев работать во Львове.
Он рассказал, что сегодня город инвентаризирует все потребности на предприятиях. В частности, когда люди соглашаются работать, то фиксируются их специальности.
Садовой отметил, что сейчас будет следующая волна, чтобы соединять всех между собой, а именно предприятия и людей, которые нуждаются в работе.
"Люди с радостью откликаются, я не вижу какого-то нежелания. Есть часть людей, которая хочет ехать в Польшу или в другие страны, а есть большая часть тех, кто хочет остаться здесь в Украине", - рассказал мэр.
Также отмечается, что во Львов приехали люди, которые хотят работать на земле. Поэтому власти связывают их с районами, главами ОТО, чтобы они могли приступать к работе.
Ранее Андрей Садовой рассказал, что во Львове обещают опубликовать список "мародеров", которые повышают цены на продукты.
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