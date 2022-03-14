У Румунії впав безпілотник. Не виключено, що російський
У Румунії впав безпілотник. Безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, був знайдений в румунському муніципалітеті Думітра, трохи більш як 100 кілометрів на південь від українського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTC.
Місцева поліція почала розслідування після того, як один з жителів району Бистриця-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) в Східних Карпатах повідомив, що невідомий дрон приземлився на галявині біля його будинку.
Як повідомили в місцевій поліції, мова йде про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав ніякого обладнання або знаків.
На цей момент немає причин думати, що він якимось чином пов'язаний з війною.
Однак по фото фахівці визначили, що даний безпілотник - це модель "Орлан-10", який розроблений і випущений в Росії.
Такий безпілотник використовується для збору розвідувальних даних і визначення цілей. Його активно почали використовувати в Росії з 2014 року.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Загребі впав безпілотник.
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