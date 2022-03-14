В Румынии упал беспилотник. Не исключено, что российский
В Румынии упал беспилотник. Беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, чуть более 100 километров к югу от украинской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PTC.
Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) в Восточных Карпатах сообщил, что неизвестный дрон приземлился на лужайке возле его дома.
Как сообщили в местной полиции, речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков.
На данный момент нет причин думать, что он каким-то образом связан с войной.
Однако по фото специалисты определили, что данный беспилотник - это модель "Орлан-10", который разработан и выпущен в России.
Такой беспилотник используется для сбора разведывательных данных и определения целей. Его активно начали использовать в России с 2014 года.
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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Загребе упал беспилотник.
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