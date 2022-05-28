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У росіян стався надлом на одному з напрямків фронту, - Арестович

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Луганська область, Субота 28 травня 2022 21:35
У росіян стався надлом на одному з напрямків фронту, - Арестович Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Угруповання військ РФ, імовірно, зазнало надлому після контратакувальних дій Збройних сил України на Бахмутському напрямку.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Окупанти не змогли покращити тактичне становище на межі Донецької та Луганської областей. Більше того, українські війська відновили контроль над Комишувахою.

"Наші контратакували та відбили Комишуваху. Будемо дивитися, але я б сказав з обережним оптимізмом, що є ознаки надлому російського угрупування на цьому напрямку. Вони зменшують темпи та масштаби дій", – заявив Арестович.

Тим часом ворожа авіація знищила кінотеатр у Лисичанську. Раніше цивільні там переховувалися під час повітряної тривоги.

До слова, Арестович озвучив кількість ліквідованих окупантів у боях на вулицях Маріуполя.

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Луганськ Збройні сили України ВС РФ Офіс президента Олексій Арестович Війна Росії проти України
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