У россиян произошел надлом на одном из направлений фронта, - Арестович
Группировка войск РФ, вероятно, потерпела надлом после контратакующих действий Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.
Оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей. Более того, украинские войска возобновили контроль над Камышевахой.
"Наши контратаковали и отбили Камышеваху. Будем смотреть, но я бы сказал с осторожным оптимизмом, что есть признаки надлома российской группировки на этом направлении. Они сбавляют темпы и масштабы действий", – заявил Арестович.
Тем временем вражеская авиация уничтожила кинотеатр в Лисичанске. Раньше гражданские там укрывались во время воздушной тревоги.
К слову, Арестович озвучил количество ликвидированных оккупантов в боях на улицах Мариуполя.
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