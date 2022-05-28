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У россиян произошел надлом на одном из направлений фронта, - Арестович

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Луганская область, Суббота 28 мая 2022 21:35
У россиян произошел надлом на одном из направлений фронта, - Арестович Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Группировка войск РФ, вероятно, потерпела надлом после контратакующих действий Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей. Более того, украинские войска возобновили контроль над Камышевахой.

"Наши контратаковали и отбили Камышеваху. Будем смотреть, но я бы сказал с осторожным оптимизмом, что есть признаки надлома российской группировки на этом направлении. Они сбавляют темпы и масштабы действий", – заявил Арестович.

Тем временем вражеская авиация уничтожила кинотеатр в Лисичанске. Раньше гражданские там укрывались во время воздушной тревоги.

К слову, Арестович озвучил количество ликвидированных оккупантов в боях на улицах Мариуполя.

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Луганск Вооруженные силы Украины ВС РФ Офис президента Алексей Арестович Война России против Украины
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