Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, - Пентагон

Понад сотню батальйонних тактичних груп зосередила Росія на Донбасі та півдні України. Такі цифри навело Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter американського репортера Джека Детча.

Армія РФ не відмовилася від намірів захопити якомога більше української території. На український Донбас і південь України російське військово-політичне керівництво перекинуло вже 105 БТГ.

"З нового: Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, усі вони зосереджені на Донбасі або на півдні. Це збільшення в порівнянні з понад 90-ма групами раніше цього тижня. Росія розпочала війну з приблизно 120-ма БТГ", – ідеться в повідомленні.

NEW: Russia has now deployed 105 battalion tactical groups into Ukraine, all of them in the Donbas or the south.



That's an increase from the high 90s earlier this week. Russia started the conflict with about 120 BTGs. — Jack Detsch (@JackDetsch) May 13, 2022

Тим часом, за даними Генштабу, війська РФ відходять від Харкова та намагаються не допустити підрозділи ЗСУ в свій тил. Під Ізюмом посилилися ворожі обстріли.