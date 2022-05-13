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Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, - Пентагон

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 20:24
Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, - Пентагон Фото: Російські військові в захопленому Щасті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Понад сотню батальйонних тактичних груп зосередила Росія на Донбасі та півдні України. Такі цифри навело Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського репортера Джека Детча.

Армія РФ не відмовилася від намірів захопити якомога більше української території. На український Донбас і південь України російське військово-політичне керівництво перекинуло вже 105 БТГ.

"З нового: Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, усі вони зосереджені на Донбасі або на півдні. Це збільшення в порівнянні з понад 90-ма групами раніше цього тижня. Росія розпочала війну з приблизно 120-ма БТГ", – ідеться в повідомленні.

Тим часом, за даними Генштабу, війська РФ відходять від Харкова та намагаються не допустити підрозділи ЗСУ в свій тил. Під Ізюмом посилилися ворожі обстріли.

Нагадаємо, Пентагон заявив про зрив українською артилерією планів РФ щодо наступу на Донбасі.

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