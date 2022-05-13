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Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, - Пентагон

Новина українською →
Украина, Пятница 13 мая 2022 20:24
Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, - Пентагон Фото: Российские военные в захваченном Счастье (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Свыше сотни батальонных тактических групп сосредоточила Россия на Донбассе и юге Украины. Такие цифры привело Министерство обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского репортера Джека Детча.

Армия РФ не отказалась от намерений захватить как можно больше украинской территории. На украинский Донбасс и юг Украины российское военно-политическое руководство перебросило уже 105 БТГ.

"Из нового: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, все они сосредоточены на Донбассе или на юге. Это увеличение по сравнению с более чем 90 группами ранее на этой неделе. Россия начала войну с примерно 120-ю БТГ", – говорится в сообщение.

Между тем, по данным Генштаба, войска РФ отходят от Харькова и пытаются не допустить подразделения ВСУ в свой тыл. Под Изюмом усилились вражеские обстрелы.

Напомним, Пентагон заявил о срыве украинской артиллерией планов РФ по наступлению на Донбассе.

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