Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, - Пентагон

Армия РФ не отказалась от намерений захватить как можно больше украинской территории. На украинский Донбасс и юг Украины российское военно-политическое руководство перебросило уже 105 БТГ.

"Из нового: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, все они сосредоточены на Донбассе или на юге. Это увеличение по сравнению с более чем 90 группами ранее на этой неделе. Россия начала войну с примерно 120-ю БТГ", – говорится в сообщение.

NEW: Russia has now deployed 105 battalion tactical groups into Ukraine, all of them in the Donbas or the south.



That's an increase from the high 90s earlier this week. Russia started the conflict with about 120 BTGs. — Jack Detsch (@JackDetsch) May 13, 2022

Между тем, по данным Генштаба, войска РФ отходят от Харькова и пытаются не допустить подразделения ВСУ в свой тыл. Под Изюмом усилились вражеские обстрелы.