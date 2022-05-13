Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, - Пентагон
Свыше сотни батальонных тактических групп сосредоточила Россия на Донбассе и юге Украины. Такие цифры привело Министерство обороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского репортера Джека Детча.
Армия РФ не отказалась от намерений захватить как можно больше украинской территории. На украинский Донбасс и юг Украины российское военно-политическое руководство перебросило уже 105 БТГ.
"Из нового: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, все они сосредоточены на Донбассе или на юге. Это увеличение по сравнению с более чем 90 группами ранее на этой неделе. Россия начала войну с примерно 120-ю БТГ", – говорится в сообщение.
NEW: Russia has now deployed 105 battalion tactical groups into Ukraine, all of them in the Donbas or the south.— Jack Detsch (@JackDetsch) May 13, 2022
That's an increase from the high 90s earlier this week. Russia started the conflict with about 120 BTGs.
Между тем, по данным Генштаба, войска РФ отходят от Харькова и пытаются не допустить подразделения ВСУ в свой тыл. Под Изюмом усилились вражеские обстрелы.
Напомним, Пентагон заявил о срыве украинской артиллерией планов РФ по наступлению на Донбассе.
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