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Росія могла втратити ще один корабель. Інформація уточнюється, - Арестович

Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про втрати Військово-морського флоту РФ під час війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг в Офісі.

Радник Єрмака підтвердив втрату Росією мінімум восьми кораблів за час війни. Вночі ВМФ РФ, імовірно, втратили ще одне судно.

"Кораблів (знищено загалом – ред.) вісім одиниць, але дехто каже, що вже дев'ять одиниць після сьогоднішньої ночі. Але ця інформація потребує уточнення", – заявив Арестович.

До слова, очільник Одеської ОВА заявив про намір РФ розділити область на дві частини.

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