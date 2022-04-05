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У Росії намагаються мобілізувати на війну в Україні викладачів училищ

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Чита, Вівторок 05 квітня 2022 19:52
У Росії намагаються мобілізувати на війну в Україні викладачів училищ Фото: Читинське військове училище (vzapase.expert)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо спроб РФ зібрати нові сили для продовження війни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Російське військове-політичне керівництво продовжує приховано проводити мобілізацію. Зокрема, укомплектувати підрозділи, що зазнали втрат в Україні, намагаються у Західному військовому окрузі РФ.

"Крім того, командування Збройних сил Російської Федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами РФ", – йдеться в повідомленні.

Однак, значна частина викладачів ентузіазму до участі у "виконанні завдань" не проявила. Натомість вони готові до звільнення з військової служби.

До слова, Білорусь проводить ротацію військ на кордоні з Україною.

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