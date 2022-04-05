У Росії намагаються мобілізувати на війну в Україні викладачів училищ
Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо спроб РФ зібрати нові сили для продовження війни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Російське військове-політичне керівництво продовжує приховано проводити мобілізацію. Зокрема, укомплектувати підрозділи, що зазнали втрат в Україні, намагаються у Західному військовому окрузі РФ.
"Крім того, командування Збройних сил Російської Федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами РФ", – йдеться в повідомленні.
Однак, значна частина викладачів ентузіазму до участі у "виконанні завдань" не проявила. Натомість вони готові до звільнення з військової служби.
До слова, Білорусь проводить ротацію військ на кордоні з Україною.
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