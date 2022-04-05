В России пытаются мобилизовать на войну в Украине преподавателей училищ

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генштаб ВСУ в Facebook .

Российское военно-политическое руководство продолжает скрыто проводить мобилизацию. В частности, укомплектовать понесшие потери в Украине подразделения пытаются в Западном военном округе РФ.

"Кроме того, командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами РФ", – говорится в сообщении.

Однако значительная часть преподавателей энтузиазма к участию в "выполнении задач" не проявила. Вместо этого они готовы к увольнению с военной службы.