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Внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей

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Неділя 13 березня 2022 17:54
Внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей Фото: внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 12 березня, російські окупанти обстріляли аеродром в Кропивницькому. Внаслідок ракетного удару загинули семеро людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Кропивницького Андрія Райковича.

"Шановні земляки, в результаті вчорашніх ракетних ударів, по військовому аеродрому, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув навіть весь Кропивницький",- заявив Райкович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ракетний обстріл аеродрому в Кропивницькому з боку окупантів. Також сьогодні російські військові відкрили вогонь по Яворівському полігону, внаслідок чого загинули 35 осіб.

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