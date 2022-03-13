Внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Кропивницького Андрія Райковича.

"Шановні земляки, в результаті вчорашніх ракетних ударів, по військовому аеродрому, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув навіть весь Кропивницький",- заявив Райкович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ракетний обстріл аеродрому в Кропивницькому з боку окупантів. Також сьогодні російські військові відкрили вогонь по Яворівському полігону, внаслідок чого загинули 35 осіб.

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