Внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей
Вчора, 12 березня, російські окупанти обстріляли аеродром в Кропивницькому. Внаслідок ракетного удару загинули семеро людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Кропивницького Андрія Райковича.
"Шановні земляки, в результаті вчорашніх ракетних ударів, по військовому аеродрому, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув навіть весь Кропивницький",- заявив Райкович.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про ракетний обстріл аеродрому в Кропивницькому з боку окупантів. Також сьогодні російські військові відкрили вогонь по Яворівському полігону, внаслідок чого загинули 35 осіб.
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