В результате ракетного удара по аэродрому Кропивницкого погибли семь человек

Вчера, 12 марта, российские оккупанты обстреляли аэродром в Кропивницком . В результате ракетного удара погибли семь человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Кропивницкого Андрея Райковича.

"Уважаемые земляки, в результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, имеем семеро погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий",- заявил Райкович.

Напомним, РБК-Украина писало о ракетном обстреле аэродрома в Кропивницком со стороны оккупантов. Также сегодня российские военные открыли огонь по Яворовскому полигону, вследствие чего погибли 35 человек.

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