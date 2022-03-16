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Резніков про втрати РФ в Україні: Понад 200 міст і сіл Росії поховали загарбників

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Середа 16 березня 2022 22:27
Резніков про втрати РФ в Україні: Понад 200 міст і сіл Росії поховали загарбників Фото: Олексій Резніков (mil.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про втрати ворога внаслідок воєнного вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра у Facebook.

"У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме", – пообіцяв Резніков.

За його словами, російська влада вже не зможе приховати нищівні втрати десантників. Окремі ж військові частини з Костроми, Камишина чи Улан-Уде вже "колективно штурмують пекло".

"Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують в бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих", – додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден публічно назвав Путіна воєнним злочинцем.

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