Резніков про втрати РФ в Україні: Понад 200 міст і сіл Росії поховали загарбників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра у Facebook .

"У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме", – пообіцяв Резніков.

За його словами, російська влада вже не зможе приховати нищівні втрати десантників. Окремі ж військові частини з Костроми, Камишина чи Улан-Уде вже "колективно штурмують пекло".

"Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують в бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих", – додав очільник Міноборони.