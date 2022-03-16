Резников о потерях РФ в Украине: Более 200 городов и сел России похоронили захватчиков

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях врага в результате военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в Facebook .

"В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти", – пообещал Резников.

По его словам, российские власти уже не смогут скрыть сокрушительные потери десантников. Отдельные же воинские части из Костромы, Камышина или Улан-Удэ уже "коллективно штурмуют ад".

"Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Ибо силы интервентов взорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих", – добавил глава Минобороны.