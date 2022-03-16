ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников о потерях РФ в Украине: Более 200 городов и сел России похоронили захватчиков

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 22:27
Резников о потерях РФ в Украине: Более 200 городов и сел России похоронили захватчиков Фото: Алексей Резников (mil.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях врага в результате военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в Facebook.

"В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти", – пообещал Резников.

По его словам, российские власти уже не смогут скрыть сокрушительные потери десантников. Отдельные же воинские части из Костромы, Камышина или Улан-Удэ уже "коллективно штурмуют ад".

"Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Ибо силы интервентов взорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих", – добавил глава Минобороны.

Напомним, что президент США Джо Байден публично назвал Путина военным преступником.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами