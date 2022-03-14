Рішення про передачу літаків МіГ-29 Україні повинні приймати всі члени НАТО, - МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау після засідання Ради Безпеки ООН щодо співпраці з ОБСЄ дав брифінг, на якому висловив позицію своєї країни з приводу можливої передачі Україні літаків МіГ-29.

"Я можу тільки сказати, що це рішення може бути прийнято тільки всім альянсом НАТО, а не одним членом, тому що наслідки таких рішень торкнуться весь альянс. Одна країна Альянсу не може прийняти рішення за інших", - заявив Збігнєв Рау.

Варто відзначити, що раніше глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі повідомив, що питання з Міг-29 ще не закрите. Але рішення потрібно приймати тільки разом з союзниками, з НАТО і США.

Також Польща хоче гарантії, що ця прогалина буде заповнена іншими літаками подібного класу.

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