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Розраховуємо на Індію в майбутніх безпекових домовленостях, - Єрмак

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 19:13
Розраховуємо на Індію в майбутніх безпекових домовленостях, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів перемовини з радником з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджитом Довалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter чиновника.

Сторони обговорили низку важливих питань. Єрмак сподівається, що Індія долучиться до країн-гарантів безпеки України.

"Повідомив про хід протидії російській агресії, про жахливу ситуацію в Маріуполі. Обговорили взаємодію в обороні та гуманітарній сферах. Розраховуємо, що Індія долучиться до майбутніх безпекових домовленостей України", – написав керівник Офісу президента.

Раніше Євросоюз вирішив поновити переговори з Індією щодо торговельної угоди. Її укладання дозволить зменшити залежність країни від співпраці з РФ.

До слова, українська розвідка заявила про підготовку РФ ракетного удару по Придністров'ю.

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