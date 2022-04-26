Рассчитываем на Индию в будущих договоренностях по безопасности, - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника .

Стороны обсудили ряд важных вопросов. Ермак надеется, что Индия присоединится к странам-гарантам безопасности Украины.

"Сообщил о ходе противодействия российской агрессии, об ужасной ситуации в Мариуполе. Обсудили взаимодействие в обороне и гуманитарной сферах. Рассчитываем, что Индия присоединится к будущим договорам о безопасности Украины", – написал руководитель Офиса президента.

Ранее Евросоюз решил возобновить переговоры с Индией по торговому соглашению. Ее заключение позволит снизить зависимость страны от сотрудничества с РФ.