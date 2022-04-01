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Ракетний обстріл Миколаївської облради: кількість загиблих зросла до 30 осіб

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П'ятниця 01 квітня 2022 19:15
Ракетний обстріл Миколаївської облради: кількість загиблих зросла до 30 осіб Фото: ракетний обстріл Миколаївської облради (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу з боку російських окупантів Миколаївської ОДА продовжує зростати. Станом на 18:00 відомо про 30 загиблих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

З-під завалів рятувальники вилучили 29 людей. Один з постраждалих помер у лікарні.

Ще о 10:00 ранку, 1 квітня, згідно з даними ДСНС було відомо про 27 загиблих осіб.

Нагадаємо, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений ще вранці 29 березня. Внаслідок обстрілу була обвалена центральна секція будівлі. Вона обрушилась з першого по дев'ятий поверх.

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