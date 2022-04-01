Ракетний обстріл Миколаївської облради: кількість загиблих зросла до 30 осіб

Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу з боку російських окупантів Миколаївської ОДА продовжує зростати. Станом на 18:00 відомо про 30 загиблих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Ще о 10:00 ранку, 1 квітня, згідно з даними ДСНС було відомо про 27 загиблих осіб .

З-під завалів рятувальники вилучили 29 людей. Один з постраждалих помер у лікарні.

Нагадаємо, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений ще вранці 29 березня. Внаслідок обстрілу була обвалена центральна секція будівлі. Вона обрушилась з першого по дев'ятий поверх.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.