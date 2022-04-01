Ракетный обстрел Николаевского облсовета: число погибших возросло до 30 человек

Количество жертв в результате ракетного обстрела со стороны российских оккупантов Николаевской ОГА продолжает расти. По состоянию на 18: 00 известно о 30 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Еще в 10:00 утра, 1 апреля, согласно данным ГСЧС было известно о 27 погибших .

Из-под завалов спасатели изъяли 29 человек. Один из пострадавших скончался в больнице.

Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен еще утром 29 марта. В результате обстрела была обрушена центральная секция здания. Она обрушилась с первого по девятый этаж.

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