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Путін відмовляється слухати власну розвідку після провалу у війні

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Вівторок 22 березня 2022 16:18
Путін відмовляється слухати власну розвідку після провалу у війні Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

З початку війни на території України, відносини між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та розвідкою окупантів стрімко погіршились. Усе через провал з боку російських військових на початку бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як відзначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалась з того, що Путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Зокрема, вже через кілька тижнів стало відомо й про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ:

  • генерала Сергія Беседу та іншого офіцера спецслужби було допитано й посаджено під домашній арешт;
  • заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврілова відправили у відставку.

Усі ці випадки пов’язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти, а в Кремлі в усьому звинувачують саме розвідку.

Як зауважив Солдатов, Путін дотримується своїх переконань щодо України й постійно транслює їх в Росії та поза її межами, у зв’язку з чим повідомляти голові Кремля невтішні новини - великий виклик на який ніхто не наважується.

Також Путін припинив прислуховуватися до розвідки, оскільки переконаний, що сам "знає" більше про Україну ніж усі інші.

"Серед усіх людей в апараті безпеки, він, вочевидь, прислухається лише до міністра оборони Шойгу і ще може до секретаря Ради безпеки Патрушева", - додав Солдатов.

Експерт був здивований тим, що Росія відправила в Україну Національну гвардію, оскільки й справді розраховувала на те, що в нашій країні їм доведеться лише, нібито, придушувати протести серед "націоналістичних банд".

"Винні бійці спецназу Нацгвардії, які неправильно воюють, а ще люди у ФСБ не підготували проросійське підпілля і Наришкін подав йому неправильний звіт. Щось в такому дусі", - заявив Солдатов описуючи звинувачення Кремля.

Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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