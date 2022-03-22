ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин отказывается слушать собственную разведку после провала в войне

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 16:18
Путин отказывается слушать собственную разведку после провала в войне Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

С начала войны на территории Украины, отношения между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и разведкой оккупантов стремительно ухудшились. Все из-за провала со стороны российских военных в начале боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как отмечает эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов, война в Украине началась с того, что Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина.

В частности, уже через несколько недель стало известно и о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ:

  • генерал Сергей бесед и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест;
  • заместителя начальника Национальной гвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

Все эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали оккупанты, а в Кремле во всем обвиняют именно разведку.

Как отметил Солдатов, Путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в России, а также за ее пределами, в связи с чем сообщать главе Кремля неутешительные новости - большой вызов на который никто не решается.

Также Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.

"Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может до секретаря Совета безопасности Патрушева", - добавил Солдатов.

Эксперт был удивлен тем, что Россия отправила в Украину Национальную гвардию, поскольку и в самом деле рассчитывала на то, что в нашей стране им придется лишь якобы подавлять протесты среди "националистических банд".

"Виноваты бойцы спецназа Нацгвардии, которые неправильно воюют, а еще люди в ФСБ не подготовили пророссийское подполье и Нарышкин подал ему неправильный отчет. Что-то в таком духе", - заявил Солдатов описывая обвинения Кремля.

Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Украина
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро