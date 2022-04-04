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Посол Литви відновить роботу в Києві

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Вільнюс, Понеділок 04 квітня 2022 17:24
Посол Литви відновить роботу в Києві Фото: Вальдемарас Сарапінас і Володимир Зеленський (facebook.com/LTembassyUA)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс анонсував відновлення роботи посольства в українській столиці. Натомість посла РФ попросили покинути Вільнюс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

"Російська посла попросили покинути Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Такі рішення Литва ухвалила сьогодні", – написав Ландсбергіс.

Раніше очільник МЗС заявив про відкликання литовського посла з РФ. Натомість у Литві закриють російське консульство в Клайпеді. Згодом заспів литовського уряду підтримала Латвія.

Литовське посольство в Україні тимчасово переїхало до Львова напередодні війни. Тоді ж міністерство закордонних справ Литви закликало всіх литовських громадян покинути України з міркувань безпеки.

До слова, Грузія відкинула звинувачення у сприянні контрабанді в РФ.

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