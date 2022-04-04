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Посол Литвы возобновит работу в Киеве

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Вильнюс, Понедельник 04 апреля 2022 17:24
Посол Литвы возобновит работу в Киеве Фото: Вальдемарас Сарапинас и Владимир Зеленский (facebook.com/LTembassyUA)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис анонсировал возобновление работы посольства в украинской столице. Посла РФ попросили покинуть Вильнюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

"Российские посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Такие решения Литва приняла сегодня", – написал Ландсбергис.

Ранее глава МИД заявил об отзыве литовского посла из РФ. В Литве закроют российское консульство в Клайпеде. Вскоре запев литовского правительства поддержала Латвия.

Литовское посольство в Украине временно переехало во Львов накануне войны. Тогда же министерство иностранных дел Литвы призвало всех литовских граждан покинуть Украину из соображений безопасности.

К слову, Грузия отвергла обвинения в содействии контрабанде в РФ.

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