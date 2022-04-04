Посол Литвы возобновит работу в Киеве

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис анонсировал возобновление работы посольства в украинской столице. Посла РФ попросили покинуть Вильнюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата .

"Российские посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Такие решения Литва приняла сегодня", – написал Ландсбергис.

Ранее глава МИД заявил об отзыве литовского посла из РФ. В Литве закроют российское консульство в Клайпеде. Вскоре запев литовского правительства поддержала Латвия.

Литовское посольство в Украине временно переехало во Львов накануне войны. Тогда же министерство иностранных дел Литвы призвало всех литовских граждан покинуть Украину из соображений безопасности.