Остання спроба до мобілізації. Генштаб РФ наказав готувати резервні батальйони, - CIT
Російський Генштаб розіслав військовим округам наказ про формування резервних батальйонів із офіцерів, контрактників і резервістів.
Про це в інтерв'ю розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Майкл Наки.
Група CIT отримала доступ до наказу Генштабу РФ від 11 травня. У ньому військові округи зобов'язали підготувати резервні батальйони, які відправлять на 30-денне навчання на полігонах по всій Росії.
Ці орієнтовно 60-70 батальйонів, на думку Левієва, можуть відправити до України для заміни підрозділів, що втратили боєздатність. Експерт припустив, що це поповнення російського угруповання – остання можливість ротації без оголошення мобілізації.
"Резервні батальйони можуть бути сформовані з офіцерів, контрактників, які ще не беруть участі у війні в Україні, а також резервістів, яких переконали підписати короткотерміновий контракт", – заявив Левієв.
Напередодні український Генштаб заявив про прискоренну підготовку РФ резервів у прикордонних областях. Метою цих заходів повинно стати відновлення наступу російських військ на території України.
Нагадаємо, що Міноборони оцінило ймовірність нового наступу Росії на північні області України.
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