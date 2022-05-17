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За підрив Північнокримського каналу двоє офіцерів РФ отримали підозри

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Херсонська область, Вівторок 17 травня 2022 20:26
За підрив Північнокримського каналу двоє офіцерів РФ отримали підозри Фото: Безводний Північнокримський канал (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Двом російським офіцерам за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомили підозри за порушенні законів та звичаїв війни. За їхнім наказом підірвали Північнокримський канал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що наприкінці лютого генерал-майор, заступника командувача Чорноморського флоту РФ і полковник, командир 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу керували підривом каналу. Вони віддали наказ солдатам РФ про замінування і підрив об'єкту в кількох місцях.

"У результаті пошкодження гідроспоруди значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення зрощування сільгоспземель на території Скадовського, Каховського районів Херсонської області. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах", – ідеться в повідомленні.

Незабаром підозрюваних можуть оголосити в міжнародний розшук. Кримінальним провадженням займається слідчий відділ Управління СБУ в Херсонській області.

До слова, Росія намагається відновити боєздатність розбитих підрозділів в окупованому Криму.

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Генеральна прокуратура України Херсонская область Черноморский флот ВС РФ
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