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За подрыв Северо-Крымского канала два офицера РФ получили подозрения

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Херсонская область, Вторник 17 мая 2022 20:26
За подрыв Северо-Крымского канала два офицера РФ получили подозрения Фото: Безводный Северо-Крымский канал (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Двум российским офицерам при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сообщили подозрения в нарушении законов и обычаев войны. По их приказу взорвали Северокрымский канал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что в конце февраля генерал-майор, заместитель командующего Черноморским флотом РФ и полковник, командир 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа руководили подрывом канала. Они отдали приказ солдатам РФ о заминировании и подрыве объекта в нескольких местах.

"В результате повреждения гидросооружения значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, исключено осуществление сращивания сельхозземель на территории Скадовского, Каховского районов Херсонской области. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде и причинен материальный ущерб государству в больших размерах", – говорится в сообщении.

В скором времени подозреваемых могут объявить в международный розыск. Уголовным производством занимается следственный отдел Управления СБУ в Херсонской области.

К слову, Россия пытается восстановить боеспособность разбитых подразделений в оккупированном Крыму.

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