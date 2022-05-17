За подрыв Северо-Крымского канала два офицера РФ получили подозрения

Двум российским офицерам при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сообщили подозрения в нарушении законов и обычаев войны. По их приказу взорвали Северокрымский канал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора .

Следствие установило, что в конце февраля генерал-майор, заместитель командующего Черноморским флотом РФ и полковник, командир 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа руководили подрывом канала. Они отдали приказ солдатам РФ о заминировании и подрыве объекта в нескольких местах.

"В результате повреждения гидросооружения значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, исключено осуществление сращивания сельхозземель на территории Скадовского, Каховского районов Херсонской области. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде и причинен материальный ущерб государству в больших размерах", – говорится в сообщении.

В скором времени подозреваемых могут объявить в международный розыск. Уголовным производством занимается следственный отдел Управления СБУ в Херсонской области.