Подоляк назвав найефективніші способи впливу на російську еліту

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав найефективніші способи тиску на еліту Російської Федерації. Серед них нафтове ембарго, заморожування активів та арешт майна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, найбільш потужними інструментами впливу на еліту Росії, які застосовує світ, є:
Вищий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель відкрито заявив про те, що обстріл Маріуполя є великим воєнним злочином Росії, у зв’язку з чим важливо негайно та наглухо закрити сировинний інструмент.
"Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії”, - додає Подоляк.
У Франції заморозили активи Центрального банку Росії на суму 22 млрд євро. У тому ж числі були заморожені й кошти приватних осіб на суму 150 млрд євро, а також нерухомість вартістю 500 млн євро, яка належить 30 російським сім’ям.
"Найдієвіші інструменти в руках, звісно, американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи. KleptoCapture - уся еліта й номенклатура та їхні гроші",- пише Подоляк.
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