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Подоляк назвав найефективніші способи впливу на російську еліту

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав найефективніші способи тиску на еліту Російської Федерації. Серед них нафтове ембарго, заморожування активів та арешт майна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, найбільш потужними інструментами впливу на еліту Росії, які застосовує світ, є:

  • нафтове ембарго;

Вищий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель відкрито заявив про те, що обстріл Маріуполя є великим воєнним злочином Росії, у зв’язку з чим важливо негайно та наглухо закрити сировинний інструмент.

"Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії”, - додає Подоляк.

  • замороження активів

У Франції заморозили активи Центрального банку Росії на суму 22 млрд євро. У тому ж числі були заморожені й кошти приватних осіб на суму 150 млрд євро, а також нерухомість вартістю 500 млн євро, яка належить 30 російським сім’ям.

  • арешт майна

"Найдієвіші інструменти в руках, звісно, американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи. KleptoCapture - уся еліта й номенклатура та їхні гроші",- пише Подоляк.

REPO вже вивчає найбагатших росіян, а FinCen оцінює фінансові транзакції.

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