Передавав відомості окупантам. У Харківській області адвоката підозрюють у держзраді

У Харківській області повідомили підозру у державній зраді місцевому адвокату. Він надавав окупантам відомості про позиції ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, адвокат надавав російським військовим відомості про місцезнаходження й кількість військової техніки ЗСУ у Харкові й самій області. Усю інформацію він передавав через один з месенджерів.
"Наразі вирішується питання щодо обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ст. 615 КПК України",- пише пресслужба.
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