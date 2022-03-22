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Передавав відомості окупантам. У Харківській області адвоката підозрюють у держзраді

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Вівторок 22 березня 2022 14:59
Передавав відомості окупантам. У Харківській області адвоката підозрюють у держзраді Фото: у Харківській області адвоката підозрюють у держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області повідомили підозру у державній зраді місцевому адвокату. Він надавав окупантам відомості про позиції ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, адвокат надавав російським військовим відомості про місцезнаходження й кількість військової техніки ЗСУ у Харкові й самій області. Усю інформацію він передавав через один з месенджерів.

"Наразі вирішується питання щодо обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ст. 615 КПК України",- пише пресслужба.

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