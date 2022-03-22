Передавал сведения оккупантам. В Харьковской области адвоката подозревают в госизмене
В Харьковской области сообщили подозрение в государственной измене местному адвокату. Он предоставлял оккупантам сведения о позициях ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, адвокат предоставлял российским военным сведения о местонахождении и количестве военной техники ВСУ в Харькове и самой области. Всю информацию он передавал через один из мессенджеров.
"Сейчас решается вопрос об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей в порядке ст. 615 УПК Украины",- пишет пресс-служба.
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