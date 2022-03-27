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Опалення в Києві будуть вимикати поступово. Процес триватиме близько тижня

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Неділя 27 березня 2022 18:32
Опалення в Києві будуть вимикати поступово. Процес триватиме близько тижня Фото: Опалення в Києві будуть вимикати поступово (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві з 28 березня розпочнуть відключати опалення. Опалювальний сезон закінчуватимуть, якщо температура повітря матиме тенденцію до подальшого підвищення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

"Ми керуємося чинним законодавством. І, якщо протягом трьох діб середня температура повітря становить +8 градусів по Цельсію та має тенденцію до подальшого підвищення, - можемо завершувати опалювальний сезон", - пише Кличко.

Постачання тепла припинятиметься поступово й займе близько тижня часу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, коли в Києві почнуть відключати опалення.

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