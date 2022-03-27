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Отопление в Киеве будут выключать постепенно. Процесс будет держать около недели

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Воскресенье 27 марта 2022 18:32
Отопление в Киеве будут выключать постепенно. Процесс будет держать около недели Фото: отопление в Киеве будут выключать постепенно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве с 28 марта начнут отключать отопление. Отопительный сезон будут заканчивать, если температура воздуха будет иметь тенденцию к дальнейшему повышению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы руководствуемся действующим законодательством. И, если в течение трех суток средняя температура воздуха составляет +8 градусов по Цельсию и имеет тенденцию к дальнейшему повышению, - можем завершать отопительный сезон", - пишет Кличко.

Поставка тепла будет прекращаться постепенно и займет около недели времени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, когда в Киеве начнут отключать отопление.

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