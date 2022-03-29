Відмова від взаємної ескалації з кримського питання - ключ до завершення війни, - Подоляк

Сьогоднішні переговори у Стамбулі між Україною та Росією дозволили зафіксувати низку важливих позицій. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, взаємна відмова від ескалації щодо кримського питання, є ключем до завершення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Подоляка.

Як відзначив Подоляк, договорів щодо гарантій безпеки передбачає отримання інструменту для захисту України та її суверенітету.

"Країнами-гарантами стають, скажімо так, провідні армії світу, у тому числі з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов'язання – щодо втручання у будь-який конфлікт на території України, негайне постачання зброї", - додав радник голови ОП.

Водночас договір дозволить переглянути стару модель глобальної безпеки, яка сьогодні виявилась неефективною.

"Додатково Україна отримує гарантії обов'язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена. Що надзвичайно важливо – і щодо фінансування об'ємних програм модернізація економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС", - зауважив Подоляк.

За словами Подоляка, двосторонні переговори щодо кримської проблематики на 15 років, є революційною пропозицією, оскільки це означатиме повернення Криму до порядку денного.

"Крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання – ключ до спільного припинення війни", - відзначив Подоляк.