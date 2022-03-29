ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відмова від взаємної ескалації з кримського питання - ключ до завершення війни, - Подоляк

Новость на русском →
Вівторок 29 березня 2022 21:25
Відмова від взаємної ескалації з кримського питання - ключ до завершення війни, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогоднішні переговори у Стамбулі між Україною та Росією дозволили зафіксувати низку важливих позицій. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, взаємна відмова від ескалації щодо кримського питання, є ключем до завершення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Подоляка.

Як відзначив Подоляк, договорів щодо гарантій безпеки передбачає отримання інструменту для захисту України та її суверенітету.

"Країнами-гарантами стають, скажімо так, провідні армії світу, у тому числі з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов'язання – щодо втручання у будь-який конфлікт на території України, негайне постачання зброї", - додав радник голови ОП.

Водночас договір дозволить переглянути стару модель глобальної безпеки, яка сьогодні виявилась неефективною.

"Додатково Україна отримує гарантії обов'язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена. Що надзвичайно важливо – і щодо фінансування об'ємних програм модернізація економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС", - зауважив Подоляк.

За словами Подоляка, двосторонні переговори щодо кримської проблематики на 15 років, є революційною пропозицією, оскільки це означатиме повернення Криму до порядку денного.

"Крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання – ключ до спільного припинення війни", - відзначив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці переговорів України та Росії в Стамбулі.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Ірина Подоляк
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі