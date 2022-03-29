Отказ от взаимной эскалации по крымскому вопросу - ключ к завершению войны, - Подоляк

Сегодняшние переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией позволили зафиксировать ряд важных позиций. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, взаимный отказ от эскалации по крымскому вопросу, является ключом к завершению войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

Как отметил Подоляк, договор о гарантиях безопасности предусматривает получение инструмента для защиты Украины и ее суверенитета.

"Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые берут на себя конкретные юридические обязательства – по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия", - добавил советник председателя ОП.

В то же время договор позволит пересмотреть старую модель глобальной безопасности, которая сегодня оказалась неэффективной.

"Дополнительно Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. Что чрезвычайно важно – и в части финансирования объёмных программ модернизация экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС", - отметил Подоляк.

По словам Подоляка, двусторонние переговоры по крымской проблематике на 15 лет, являются революционным предложением, поскольку это будет означать возвращение Крыма в повестку дня.

"Кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны.", - отметил Подоляк.