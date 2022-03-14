ООН виділить додаткові кошти на гуманітарну допомогу Україні, – генсек Гутерріш
Генеральний секретар Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш оголосив про виділення додаткових коштів на гуманітарну допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ генсека ООН.
"Сьогодні я оголошую, що ООН виділить ще 40 млн доларів із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації, щоб збільшити життєво важливу допомогу найбільш вразливим верствам населення", – заявив Гутерріш.
За його словами, збільшене фінансування дозволить передати Україні необхідні запаси води, продуктів харчування і ліків. Також передбачена "інша життєво необхідна допомога" та "грошова допомога".
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