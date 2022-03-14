ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ООН выделит дополнительные средства на гуманитарную помощь Украине, – генсек Гутерриш

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 17:46
ООН выделит дополнительные средства на гуманитарную помощь Украине, – генсек Гутерриш Фото: Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный секретарь Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил о предоставлении дополнительных средств на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление генсека ООН.

"Сегодня я объявляю, что ООН выделит еще 40 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь наиболее уязвимым слоям населения", – заявил Гутерриш.

По его словам, увеличенное финансирование позволит передать Украине необходимые запасы воды, продуктов питания и лекарства. Также предусмотрена "другая жизненно необходимая помощь" и "денежная помощь".

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир бойкотировать компании, не покинувшие российский рынок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Украина Гуманитарная помощь Антониу Гутерриш Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами