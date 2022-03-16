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Окупанти відпустили із полону працівників і волонтерів Бучанської міськради

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Буча, Середа 16 березня 2022 14:00
Окупанти відпустили із полону працівників і волонтерів Бучанської міськради Бучанська міська рада (facebook.com/bucharada.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради. Серед полонених були співробітники міськради й волонтери. Сьогодні, 16 березня стало відомо, що їх усіх відпустили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Бучанської міської ради.

Повідомлялося, що росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.

Наразі співробітників і волонтерів, яких російські війська взяли в полон, відпустили й вони повернулися до своїх родин.

"Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі й здорові, їх відпустили й вони повернулись до своїх рідних. У всіх їх забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв‘язку", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти влаштували погром у міськраді Бучі та захопили заручників.

Також ми писали, що окупанти захопили в полон рятувальника, який брав участь в евакуації.

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