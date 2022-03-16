Оккупанты отпустили из плена работников и волонтеров Бучанского горсовета

Российские военные похитили 6 человек, которые находились в здании Бучанского городского совета. Среди пленных были сотрудники горсовета и волонтеры. Сегодня, 16 марта стало известно, что их всех отпустили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Бучанского городского совета.

Сообщалось, что россияне выбросили паспорта и другие документы пленных, когда уезжали.

Сейчас сотрудников и волонтеров, которых российские войска взяли в плен, отпустили и они вернулись к своим семьям.

"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захвате которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи", - говорится в сообщении.