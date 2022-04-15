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Окупанти обстріляли Саржин Яр у Харкові: згорів приватний будинок

Окупанти обстріляли Саржин Яр (domiinterier.com)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська обстріляли парк Саржин Яр у Харкові. Внаслідок цього у паркові зоні повалило кілька дерев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зокрема, в наслідок обстрілу один приватний будинок згорів, ще один пошкоджений вибуховою хвилею

Також повідомляється, що у самій паркові зоні повалило кілька дерев, пошкоджені доріжки та лавки.

Зазначається, що площа пожежі у приватному секторі поблизу Саржиного Яру склала майже 1500 кв. м. Внаслідок обстрілу російськими військами там спалахнули три будинки та гараж. Одна оселя площею 700 кв. м вигоріла вщент.

Окрім того, ще в однієї оселі згоріли дах та другий поверх - близько 600 кв. м.

У ДСНС додали, що у третьому будинку згоріла одна з кімнат, гараж та автомобіль. Один чоловік поранений, але від госпіталізації відмовився.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові під обстріл окупантів потрапила команда CNN.

Також ми писали, що окупанти обстріляли селище в Харківській області, є жертви.

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