Окупанти обстріляли Саржин Яр у Харкові: згорів приватний будинок

Зокрема, в наслідок обстрілу один приватний будинок згорів, ще один пошкоджений вибуховою хвилею

Також повідомляється, що у самій паркові зоні повалило кілька дерев, пошкоджені доріжки та лавки.

Зазначається, що площа пожежі у приватному секторі поблизу Саржиного Яру склала майже 1500 кв. м. Внаслідок обстрілу російськими військами там спалахнули три будинки та гараж. Одна оселя площею 700 кв. м вигоріла вщент.

Окрім того, ще в однієї оселі згоріли дах та другий поверх - близько 600 кв. м.

У ДСНС додали, що у третьому будинку згоріла одна з кімнат, гараж та автомобіль. Один чоловік поранений, але від госпіталізації відмовився.