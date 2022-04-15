ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Саржин Яр у Харкові: згорів приватний будинок

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 15 квітня 2022 15:26
Окупанти обстріляли Саржин Яр у Харкові: згорів приватний будинок Окупанти обстріляли Саржин Яр (domiinterier.com)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська обстріляли парк Саржин Яр у Харкові. Внаслідок цього у паркові зоні повалило кілька дерев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зокрема, в наслідок обстрілу один приватний будинок згорів, ще один пошкоджений вибуховою хвилею

Також повідомляється, що у самій паркові зоні повалило кілька дерев, пошкоджені доріжки та лавки.

Зазначається, що площа пожежі у приватному секторі поблизу Саржиного Яру склала майже 1500 кв. м. Внаслідок обстрілу російськими військами там спалахнули три будинки та гараж. Одна оселя площею 700 кв. м вигоріла вщент.

Окрім того, ще в однієї оселі згоріли дах та другий поверх - близько 600 кв. м.

У ДСНС додали, що у третьому будинку згоріла одна з кімнат, гараж та автомобіль. Один чоловік поранений, але від госпіталізації відмовився.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові під обстріл окупантів потрапила команда CNN.

Також ми писали, що окупанти обстріляли селище в Харківській області, є жертви.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла